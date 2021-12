Omicron In India: कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रोन (CoronaVirus New Variant Omicron) अब भारत में तेजी से बढ़ रहा है. पहले से 12 राज्यों में इससे संक्रमित मरीज मिले थे. लेकिन, मंगलवार को देश के तीन और राज्यों में ओमिक्रोन के नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रोन के कुल मामलों को लेकर जानकारी दी है, जिसके मुताबिक अब ओमिक्रोन के कुल मामले बढ़कर 213 हो गए हैं. उसके बाद जयपुर में तीन और आंध्र प्रदेश में एक मरीज मिला है.Also Read - Omicron In India: केंद्र ने राज्यों को भेजा सुझाव, वार रूम्स को करें सक्रिय, जरूरत पड़ने पर लगाएं नाइट कर्फ्यू; जानें- 10 बड़ी बातें

मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख में ओमिक्रोन के मामले सामने आए हैं. जम्मू-कश्मीर में तीन, ओडिशा में दो और लद्दाख में ओमिक्रोन का एक मामला सामने आया है. Also Read - Lockdown Return? वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी-डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन, फिर से लॉकडाउन को रहें तैयार

जयपुर में आज मिले तीन ओमिक्रॉन के नए मरीज Also Read - Omicron In Maharashtra: मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर लगाम, जारी की गई सख्त गाइडलाइंस

आज जयपुर के तीन मरीजों में ओमिक्रोन वेरिएंट की पुष्टि हुई है. सबसे बड़ी बात ये है कि ओमिक्रोन की जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है जो चिता का विषय है. हालांकि सभी मरीजों में सामान्य लक्षण पाए गए हैं और सभी की स्थिति सामान्य है. तीनों मरीजों की अभी तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है. अब इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है. बता दें कि इससे पहले भी जयपुर में ओमिक्रोन के 9 मरीजमिले थे, जिनकी बाद में जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी.

महाराष्ट्र से ज्यादा दिल्ली में बढ़े ओमिक्रॉन के मरीज

अबतक महाराष्ट्र (Maharashtra) में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, लेकिन दिल्ली में अब सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज हो गए हैं. महाराष्ट्र में अबतक कुल 54 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं तो वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है. तीसरे नंबर पर तेलंगाना है जहां 24 मरीज मिले हैं.

Out of the total 213 Omicron cases, Delhi and Maharashtra have reported 57 and 54 cases, respectively. Till now, 90 patients have been discharged after recovery, as per the Union Health Ministry pic.twitter.com/CLALI7jQix

— ANI (@ANI) December 22, 2021