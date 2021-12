Omicron In India: यूरोप के देशों में ओमिक्रॉन ने तबाही मचा रखी है और अब धीरे-धीरे भारत में भी ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. देश भर में ओमिक्रॉन के अबतक 578 मरीज मिले हैं जिसमें से महाराष्ट्र से आगे निकली दिल्ली यहां अब ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हो गए हैं. बता दें कि पहली बार रविवार को नए राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है. अब ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों में पहुंच गया है. अब इस वायरस से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.Also Read - India Covid-19 Update: पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 के 6,987 नए मामलों की पुष्टि, इधर Omicron ने बढ़ाई चिंता

COVID19 | India reports 6,531 new cases and 7,141 recoveries reported in the last 24 hours. Active caseload currently stands at 75,841. Recovery Rate currently at 98.40%

Omicron case tally stands to 578. pic.twitter.com/Am7MvokCm9

— ANI (@ANI) December 27, 2021