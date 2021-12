Omicron In India: देश में ओमिक्रोन के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं. कई राज्यों में ओमिक्रॉन अब अपने पैर पसार चुका है और प्रतिदिन इसके संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. मंगलवार को देशभर में ओमिक्रोन मरीजों की संख्या 650 के पार पहुंच गई है. बता दें कि सोमवार को कुछ नए राज्यों में भी ओमिक्रोन के नए मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र-दिल्ली-राजस्थान-गुजरात से होते हुए ओमिक्रॉन ने अब अब नार्थ-ईस्ट में भी धमक दे दी है. सोमवार को मणिपुर के साथ ही गोवा में भी ओमिक्रोन से संक्रमित मरीज मिले हैं. गोवा में तो 8 साल का एक बच्चा संक्रमित पाया गया है. ओमिक्रोन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है और कोविड के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की बात कही है.Also Read - Full Lockdown: कोरोना का बढ़ता कहर, कई राज्यों में सख्त प्रतिबंध लागू, जानिए कब लगाया जाता है फुल लॉकडाउन

आज के ताजा आंकड़े में ओमिक्रॉन के कुल मामले 653 हुए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देशभर में ओमिक्रोन के कुल मरीजों की संख्या अब 653 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं और उसके बाद दिल्ली दूसरे स्थान पर है. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक,ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 186 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं.

COVID19 | India reports 6,358 new cases and 6,450 recoveries in the last 24 hours. Active caseload currently stands at 75,456. Recovery Rate currently at 98.40%

Omicron case tally stands at 653. pic.twitter.com/pMAf8ahcKZ

— ANI (@ANI) December 28, 2021