Omicron Cases in Kerala: केरल में फिलहाल ओमिक्रॉन के कुल 152 मामलों की पुष्टि की गई है. केरल में ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के मिल रहे मामलों के बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि केरल में ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक नहीं हुआ है. कुल 152 ओमिक्रॉन के मामलों में से 50 लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क वाले देशों से लौटे हैं. साथ ही 84 लोग ऐसे हैं जो कम जोखिम वाले देशों से आए हैं. वहीं केवल 18 लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के संपर्क में आए हैं.Also Read - Omicron in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- ओमिक्रॉन कमजोर है, वायरल बुखार के जैसा

ओमिक्रॉन संक्रमण के आंकड़े

एर्नाकुलम- 16

तिरुवनंतपुरम- 9

त्रिशूर- 6

पठानमथिट्टा- 5

अलाप्पुझा- 3

कोझीकोड- 3

मलप्पुरम- 2

वायनाड- 1 Also Read - Omicron Cases: केरल में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, 45 नए मामलों की हुई पुष्टि, 12 लोगों की मौत

केरल में कोरोना के नए मामले

केरल में कोरोना संक्रमण (Coronavirus Infection) के कुल 2,802 मामले सामने आए हैं. इस बीच संक्रमण के कारण कुल 12 मौतें दर्ज की गई हैं. इस बीच कुल 2,606 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. केरल में फिलहाल कोरोना (Coronavirus Cases in Kerala) के कुल 19,180 एक्टिव मामले हैं. राज्य में मरने वालों की संख्या 48,113 पहुंच चुकी है. Also Read - Covid 19: बंगाल में तेजी से पांव पसार रहा कोरोनावायरस, एक दिन में 6,153 लोग हुए संक्रमित, हो जाएं सावधान