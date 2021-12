Omicron India Latest Update: दुनियाभर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत का माहौल है. भारत में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है और यह तेजी से फैल रहा है. सबसे पहला मामला कर्नाटक से सामने आने के बाद राजस्थान में 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है. जयपुर में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के इतिहास वाले एक परिवार में 9 लोगों में कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. इससे पहले आज ही महाराष्ट्र में 7 नए केस मिल थे. देश में अब ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो (Omicron Total Cases In Inia) गए है. इससे पहले महाराष्ट्र के पिंपरी से 6 और पुणे से एक मामला रिपोर्ट किया गया था. देश की राजधानी दिल्ली से भी रविवार को ही एक मामला सामने आया है.Also Read - Omicron Update: क्या फिर पाबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं हम? देश में 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट के अब तक 12 केस; जानें सभी अपडेट्स

Total 9 cases of Omicron variant reported in Rajasthan's Jaipur so far: State Health Dept

— ANI (@ANI) December 5, 2021