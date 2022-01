INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics) ने रविवार को बताया कि ओमिक्रोन (Omicron) भारत में अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में है और कई महानगरों में प्रभावी हो गया है. ओमीक्रोन के नए मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. इसमें यह भी कहा गया कि ओमीक्रोन का सब वैरियंट BA.2 भारत के कई हिस्सों में पाया जा रहा है.Also Read - COVID 19 Booster Dose के नाम पर हो रही है ठगी, एक मैसेज चुटकियों में कर सकता है आपका अकाउंट खाली

Omicron is now in community transmission stage in India and has become dominant in multiple metros: INSACOG pic.twitter.com/AURS2eu66R

— ANI (@ANI) January 23, 2022