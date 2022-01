Omicron Latest Update 12 Jan: देश में कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना को लेकर केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने ‘ओमिक्रॉन’ के खतरे को लेकर एक बार फिर चेताया है. केंद्र सरकार ने कहा कि वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य सर्दी-खांसी नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते. लोगों को सतर्कता बरतने तथा टीका लगवाने की जरूरत हैं. लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाते रहना होगा. वहीं, सरकार ने कहा कि भारत में करीब 300 जिलों में कोरोना वायरस के लिए नमूनों की जांच में साप्ताहिक संक्रमण दर 5 प्रतिशत है. वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात चिंता वाले राज्यों के रूप में उभर रहे हैं.Also Read - Coronavirus: हवा के संपर्क में आने के बाद कमजोर हो जाता है कोविड-19 का वायरस, स्टडी में खुलासा

Omicron is not common cold, it's our responsibility to slow it down. Let's #MaskUp and get vaccinated, whoever is due. It's fact they (vaccines) are helpful to an extent. Vaccination critical pillar of our COVID response: Niti Aayog Member (Health) Dr VK Paul pic.twitter.com/bEv7Ne8vtp

— ANI (@ANI) January 12, 2022