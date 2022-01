Omicron natural vaccine? कोरोना (Coronavirus) का बेहद संक्रामक नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. ओमीक्रोन के कारण दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर शुरू हो चुकी है. प्रतिदिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं. भारत में भी ओमीक्रोन (Omicron in India) तेजी से पांव पसार रहा है. आंकड़ा 1500 के पार जा चुका है. इस बीच एक धारण चल पड़ी है, जिसके अनुसार ओमीक्रोन (Omicron) वेरिएंट को कोरोना वायरस के खिलाफ प्राकृतिक टीका (Is Omicron a Natural Vaccine Against Coronavirus?) माना जा रहा है. हालांकि, विशेषज्ञों ने ऐसी किसी भी धारणा को खतरनाक बताया है. बल्कि उनका कहना है कि गैरजिम्मेदार लोग ही ऐसी बातें फैला रहे हैं.Also Read - कोरोना प्रसार को रोकने के लिए चुनाव घोषणा के साथ ही रैलियों पर प्रतिबंध लगे और कम चरणों में हो मतदान : पूर्व चुनाव आयुक्त

विशेषज्ञों का कहना है कि ओमीक्रोन (Omicron) को प्राकृतिक टीका समझने की धारणा ‘खतरनाक विचार’ (Dangerous Notion) है. जो कोविड-19 (Covid19) के बाद होने वाली स्वास्थ्य संबंधी दीर्घकालीन परेशानियों पर गौर नहीं करते, वे ही ऐसी बातें कर रहे हैं. कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक समझे जाने वाले ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमण के अपेक्षाकृत कम गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, इससे संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता कम पड़ती है और इससे लोगों की मौत की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है. इन्हीं वजहों से इस धारणा को जन्म मिला है कि यह स्वरूप एक प्राकृतिक टीके की तरह काम कर सकता है. Also Read - Covid 19: पटना के अस्पताल में 19 डॉक्टर मिले कोरोना संक्रमित, एक दिन में कुल 281 लोग हुए संक्रमित

बता दें कि महाराष्ट्र के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने भी हाल में दावा किया था कि ओमीक्रोन एक प्राकृतिक टीके की तरह काम करेगा और इससे कोविड-19 को स्थानीय महामारी (Endemic) के चरण में जाने में मदद मिल सकती है. जाने-माने विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील ने कहा कि ओमीक्रोन को एक प्राकृतिक टीका मानने वाली धारणा एक खतरनाक विचार है, जिसे गैरजिम्मेदार लोग फैला रहे हैं. Also Read - Covid19, Omicron in Delhi: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे संक्रमित, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं- बोले CM केजरीवाल

उन्होंने कहा, ‘इस धारणा से बस एक संतुष्टि मिलती है, लेकिन इसका कारण इस समय उपलब्ध सबूतों के बजाय वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई थकान तथा और कदम उठाने की अक्षमता है.’ जमील ने कहा कि जो लोग इस धारणा की वकालत करते हैं, वे कोरोना वायरस संक्रमण के बाद स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों पर गौर नहीं करते और उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है.

‘पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ में लाइफकोर्स महामारी विज्ञान के प्रमुख गिरिधर आर बाबू ने कहा कि ओमीक्रोन के लक्षण कितने भी मामूली क्यों न हो, यह टीका नहीं है. उन्होंने कहा, ‘इस वेरिएंट के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है और उनकी मौत भी हो रही है. गलत सूचना से दूर रहें. कोई भी प्राकृतिक संक्रमण टीकाकरण की तरह किसी भी स्वरूप (अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा) से लोगों की (मौत या गंभीर संक्रमण से) रक्षा नहीं कर सकता. सबूत मायने रखते हैं, राय नहीं.’

‘उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स’ के संस्थापक निदेशक शुचिन बजाज ने कहा कि इस बीमारी के दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं और लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘हमें इसे टीके की तरह नहीं समझना चाहिए. यह टीका नहीं है. ओमीक्रोन से लोगों की मौत हुई है. ओमीक्रोन के कारण लोग आईसीयू में भर्ती हुए हैं. यह डेल्टा की तुलना में कम गंभीर संक्रमण है, इसके बावजूद यह एक वायरस है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है.’

वहीं लखनऊ के रीजेंसी हेल्थ में क्रिटिकल केयर विभाग प्रमुख जय जावेरी ने कहा कि ओमीक्रोन के अधिक संक्रामक और कम गंभीर होने के कारण यह स्वरूप महामारी की रोकथाम में मददगार हो सकता है.

(इनपुट – पीटीआई)