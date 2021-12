Omicron: कोरोना वायरस (coronavirus) के नए वेरियंट Omicron के 12 नए मामले कर्नाटक (Karnataka) में और 5 नए केस केरल ( Kerala) में आज गुरुवार को और आए हैं. कर्नाटक में 12 नए ओमीक्रोन मरीजों के आने राज्‍य में ओमिक्रोन मरीजों का आंकड़ा 31 हो गया है. इससे पहले सुबह तक कर्नाटक में ओमीक्रोन के मरीजों की संख्‍या 19 थी, जो बढ़कर 31 हो गए हैं. वहीं , केरल में ओमीक्रोन के 5 और नए मामले सामने आए हैं. इससे पहले केरल में आज सुबह ओमीक्रोन के 19 मरीज थे और 5 नए केस आने से यह आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है. नए मामलों के आने साथ ही देश में ओमीक्रोन के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार हो गया है.Also Read - Omicron के खतरों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार, सीएम केजरीवाल बोले- 1 लाख केस भी आए तो...

कर्नाटक के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर सुधाकर के ने कहा, कर्नाटक में आज ओमिक्रोन वेरिएंट के 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है, इसी के साथ राज्य में ओमिक्रोन वेरिएंट के कुल मामले 31 हो गए हैं.

12 new cases of Omicron have been confirmed in Karnataka today taking the tally to 31: Karnataka Health Minister Dr Sudhakar K pic.twitter.com/JvnPFjuWiJ

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 5 लोग Omicron के टेस्‍ट में पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से चार कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एर्नाकुलम और एक बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचे थे. इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

5 people have tested #Omicron positive, out of which four reached the Cochin International Airport, Ernakulam & one reached the Bengaluru Airport. All of them have been admitted to a hospital: Kerala Health Minister Veena George

(file photo) pic.twitter.com/oygAkcj6PM

