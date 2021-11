Omicron new COVID Variant : दुनियाभर के देशों में कोरोना वायरस के संभवत: अधिक संक्रामक नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’का संकट छाया हुआ है. इस संकट के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई. इस बैठक में ‘ओमीक्रोन’स्वरूप के मद्देनजर वैश्विक स्थिति की समीक्षा की गई, बचाव उपायों को मजबूत करने पर चर्चा हुई. वहीं, इजराइल ने कोविड-19 वायरस के नए स्वरूप के चलते यात्रा प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है. इसके अलावा भी कई देशों ने सुरक्षा और बचाव के लिए प्रतिबंध कड़े किए हैं.Also Read - पतियों की मार से इन राज्य की महिलाओं को नहीं है 'कोई दिक्कत', राष्ट्रीय सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के स्वरूप के लिए जीनोम निगरानी को और मजबूत और तेज किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा, सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, विशेष रूप से 'जोखिम' श्रेणी के रूप में पहचाने गए देशों से आने वालों की जांच, निगरानी पर एसओपी की समीक्षा करेगी.

गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए निर्धारित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने की प्रभावी तिथि पर निर्णय की समीक्षा की जाएगी. गृह मंत्रालय ने कहा, जांच प्रोटोकॉल की सख्त निगरानी के लिए हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाएगा.

Govt to review SOP on testing & surveillance of incoming international passengers, especially for those countries identified ‘at risk’ category: Union Home Ministry pic.twitter.com/X5mHStBXcG

— ANI (@ANI) November 28, 2021