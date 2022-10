Omicron New Variant XBB And bF. 7: भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट XBB और bF. 7 का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन के एक्स बीबी सब वेरिएंट के कारण दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर आ सकती है. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अबतक किसी भी देश के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि जिससे पता चल सके कि यह नया वेरिएंट पुराने से कितना अलग और गंभीर है.Also Read - सिरोसिस के रोगियों में कोविड वैक्सीन की खुराक बेहद प्रभावशाली, इंफेक्शन में 80 फीसद की कमी

डॉ. स्वामीनाथन ने कहा कि दुनियाभर में कोरोना के ओमिक्रॉन के 300 से अधिक सब वेरिएंट हैं. वर्तमान में फैल रहा एक्सी बीबी सब वेरिएंट भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट है. उन्होंने कहा कि एक्स बीबी वेरिएंट एंटीबॉडी को बेअसर कर सकता है और इम्युनिटी को चकमा दे सकता है. आने वाले कुछ दिनों में कई देशों में इस वेरिएंट के कारण एक और कोरोना की लह देखने को मिल सकती है. Also Read - Coronavirus: त्योहारी सीजन के बीच WHO ने कोरोना के XBB वेरिएंट को लेकर चेताया, एक और लहर की जताई आशंका

वेरिएंट को ट्रैक कर रहा डब्ल्यूएचओ

डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि WHO BA.5 और BA.1 के डेरिवेटिव्स को ट्रैक करने में लगा हुआ है. यह वेरिएं ट्रांसमिसिबल है और इम्युनिटी को चकम दे सकता है. यह वायरस जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वासे अधिक फैलने वाला होता जाता है. जो कि एक तरह से खतरे का संदेश है. इस कारण इस सब वेरिएंट की ट्रैकिंग जारी रखनी होगी. साथ ही सभी देशों को टेस्टिंग, ट्रेकिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ानी होगी. Also Read - कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों ने चेताया, कहा- 'भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना रखें जारी'

एक्सपर्ट्स की मानें तो XBB और bF. 7 दोनों ही वेरिएंट काफी संक्रामक है. इसलिए इनसे बचाव जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति इस वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वह कई लोगों को संक्रित कर सकता है. अगर लोग मास्क लगाकर भीड़ वाले इलाके में जाएं तो वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा कम रहेगा.