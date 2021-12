Omicron Spread In India | Restriction In Delhi, Mumbai, Karnataka and Goa: नए साल आने में महज दो दिनों का वक्त बाकी है. सबकुछ सही होता तो 31 दिसंबर को देश के कोने-कोन में जश्न की तस्वीरें सामने आतीं, लेकिन दुनियाभर में ओमिक्रॉन के प्रसार के बाद भारत में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है. कई राज्यों में पार्टियों और शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफी कम कर दी गई है.Also Read - Covid 19 Cases Rise: दिल्ली और मुंबई में थर्ड वेब का दिख रहा असर! एक दिन में दोगुने हुए संक्रममण के मामले

जानिए- किस राज्य में किस तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी ने बढ़ते कोविड -19 मामलों और लगातार दो दिनों तक दैनिक सकारात्मकता 0.5% से ऊपर रहने के मद्देनजर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. शहर के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अनुसार, रात का कर्फ्यू, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद करना प्रभावी हो गया है. शहर में सभी बड़े राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और रेस्तरां रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम करेंगे. Also Read - Omicron की रफ्तार डरा रही, देश में संक्रमितों का आंकड़ा 900 के पार; 22 राज्यों में फैला संक्रमण

महाराष्ट्र

राज्य सरकार ने नए साल के जश्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है, उसने कई तरह से इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की है. कई स्थानों पर होने वाले आयोजनों में उपस्थिति को 50% तक सीमित कर दिया गया है, जबकि खुले क्षेत्रों के लिए सीमा 25% रखी गई है. Also Read - Omicron के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने कहा, सुरक्षा देते हैं कोरोना के टीके; जल्दी से वैक्सीन लगवा लें

सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि, नागरिकों को सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए नए साल के दिन पूजा स्थलों पर जाने की अनुमति है.

मुंबई नगर निकाय ने इस अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य सरकार ने लोगों को जितना हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दी है, क्योंकि दैनिक संक्रमण लगातार बढ़ रहा है.

कर्नाटक

नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले कुछ राज्यों में, कर्नाटक ने सार्वजनिक रूप से सभी समारोहों पर रोक लगा दी है. वहीं, सरकार ने रेस्तरां के अंदर समारोहों की अनुमति दी है, इसने पूर्ण टीकाकरण को अनिवार्य करते हुए विशेष आयोजनों और 50% पर प्रतिबंधित उपस्थिति को प्रतिबंधित कर दिया है.

इससे पहले राज्य में रात का कर्फ्यू भी लगाया गया था जो 28 दिसंबर को लागू हुआ था.

गोवा

नया साल का जश्न मनाने के लिए इस समय पर्यटकों के लिए गोवा एक लोकप्रिय गंतव्य है. हालांकि, गोवा में महामारी के कारण कोई रात का कर्फ्यू नहीं लगाया गया है. हालांकि, राज्य के अंदर कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए एक नकारात्मक आरटी पीसीआर प्रमाणपत्र या पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है.

राजस्थान

राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लगाया गया है और सार्वजनिक समारोहों में अधिकतम उपस्थिति 200 रखी गई है. इसके अलावा, राज्य सरकार भी सार्वजनिक स्थानों पर केवल टीकाकरण करने वालों को अनुमति देकर बिना टीकाकरण वाले लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार है.

तमिलनाडु

राज्य सरकार ने राज्य में समुद्र तटों पर सभी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है और आम जन को घर के अंदर रहने और जिम्मेदारी से जश्न मनाने की सलाह दी है. राज्य ने जनता को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बड़े पैमाने पर भीड़ के खिलाफ भी सलाह दी है.

मानक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक चालू रहने की अनुमति है.