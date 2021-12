Omicron India Update: दुनिया पर कोरोना के नए Omicron Variant का खतरा मंडरा रहा है. Omicron को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट पर है. कई देशों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के पाये जाने के बाद एक बार फिर दहशत का माहौल है. भारत में भी कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) का मामला सामने आया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में ओमिक्रॉन के दस्तक की जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्नाटक के कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal) ने बताया कि सभी Omicron संबंधित मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि Omicron Varient का अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं बताया गया है. देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नोट नहीं किये गए हैं. WHO ने भी कहा है कि उसके उभरते सबूतों का अध्ययन किया जा रहा है.Also Read - Omicron India Update: कोरोना के नए वेरिएंट 'ओमिक्रॉन' की भारत में भी दस्तक, सरकार ने बताया- कर्नाटक में मिले 2 संक्रमित

All #Omicron related cases are found to have mild symptoms so far…In all such cases in the country and across the world so far, no severe symptom has been noted. WHO has said that its emerging evidence is being studied: Lav Agarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/7cfCAwHRt0

— ANI (@ANI) December 2, 2021