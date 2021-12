Omicron Big Update: भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. सोमवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमण के दो नए केस सामने आए हैं, इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 24 हो गई है और पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 161 मरीज हो गए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मिले 24 मरीजों में से 12 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अभी 12 ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज चल रहा है.Also Read - Omicron In India: भारत में भी तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, मरीजों की संख्या 150 के पार, AIIMS चीफ ने दी चेतावनी

Out of these 24 patients, 12 have been discharged and 12 are under treatment, adds the Health department.

Two new #Omicron cases reported in Delhi, case tally rises to 24, says Delhi Health Department

डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक, सौम्या स्वामीनाथन ने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा है कि हमें COVID19 के ओमिक्रॉन संस्करण को देखते हुए दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रमों को विस्तारित और मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर देना जरूरी है, साथ ही यह उम्मीद भी है कि गंभीर रूप से बीमार होने से बचाव के लिए टीकाकरण जारी रहेगा.

We need to expand and strengthen vaccination programs around the world, in view of the Omicron variant of COVID19. Hopefully, vaccinations will continue to protect against getting severely ill: Soumya Swaminathan, Chief Scientist, WHO pic.twitter.com/WuAqmvAMYF

— ANI (@ANI) December 20, 2021