Omicron Big Update: भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. सोमवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमण के 6 नए केस सामने आए हैं, इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 28 हो गई है और पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब कम से कम 171 मरीज हो गए हैं. केंद्र और राज्य के अधिकारियों के अनुसार, ओमािक्रोन मामलों में, महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 28, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 19, तेलंगाना में 20, गुजरात में 11, केरल में 15, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में अबतक 4 मरीज मिले हैं.Also Read - Omicron In Bihar: सीएम नीतीश ने कहा-बिहार में नहीं आया है कोई ओमिक्रॉन, आएगा तो हम हैं तैयार

दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मिले 28 मरीजों में से 12 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अभी 16 ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज चल रहा है.आज सुबह दिल्ली में ओमिक्रॉन के दो नए मरीज मिले, जिसके बाद फिर दोपहर में चार नए मरीज मिले हैं. मिले चार नए मरीजों को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट किया गया है. Also Read - Omicron In India: भारत में भी तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, मरीजों की संख्या 150 के पार, AIIMS चीफ ने दी चेतावनी

Four new #Omicron cases reported in Delhi today taking the total number of cases of the variant here to 28. The four people, found to be infected with the variant, are admitted to Max hospital, Saket.

— ANI (@ANI) December 20, 2021