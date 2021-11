Omicron Update: कोरोना और उसके नए वेरिएंट ‘ओमिक्रोन’ पर बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक अगर बुधवार को लोकसभा का कामकाज सुचारू ढंग से चला तो सदन में नियम 193 के तहत कोरोना और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा होगी. मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच ही केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश कर दिया. बुधवार को सरकार इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा करवाकर पारित भी करवाना चाहती है. हालांकि, सोमवार और मंगलवार को सदन के हालात देखकर यह कहना अभी मुश्किल है कि बुधवार को भी सदन का कामकाज सुचारू ढंग से चल पाएगा या नहीं, क्योंकि राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मसले पर तकरार अभी जारी है. दोनों ही पक्ष अपने-अपने रुख पर डटे हुए हैं. इसके अलावा टीआरएस सांसद भी धान खरीद के मसले को लगातार उठा रहे हैं.Also Read - Omicron के खिलाफ कितनी प्रभावी है Covishield, क्‍या बूस्‍टर डोज आएगा? अदार पूनावाला ने दिए ये जवाब

दरअसल , मंगलवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से लोक सभा का कामकाज सुचारू ढंग से नहीं हो पाया और इसे बुधवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित पड़ा. हालांकि इससे पहले लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने को लेकर बातचीत भी की. उस बैठक में ज्यादातर राजनीतिक दल सदन चलाने को लेकर सहमत भी हो गए. Also Read - Omicron in India: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मंडाविया ने संसद में दी ये महत्वपूर्ण जानकारी; जांच बढ़ाने के आदेश

The discussion on #COVID19 new variant will be held in Lok Sabha tomorrow under Rule 193: Sources#Omicron

— ANI (@ANI) November 30, 2021