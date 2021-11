Omicron Virus Update: कोरोना की दूसरी लहर के कहर से राहत मिलने के बाद पूरी दुनिया पर कोरोना ने नए Omicron Variant का खतरा मंडरा रहा है. Omicron को लेकर लगभग सभी देश अलर्ट पर हैं. दुनिया के कई देशों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के पाये जाने के बाद एक बार फिर दहशत का माहौल है. इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान ने और चिंता बढ़ा दी है. WHO ने कोविड के इस नए वेरिएंट Omicron (ओमिक्रॉन ) को लेकर चेतावनी जारी की है. WHO ने Omicron को ‘बहुत जोखिम वाला’ (Very High) बताया है. WHO की तरफ से कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनियाभर में फैलने की आशंका है. न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से ANI ने यह जानकारी दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोरोना के इस नए वेरिएंट का कुछ क्षेत्रों में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है.Also Read - Omicron Virus: दुनिया के नक्शे पर देखें कहां-कहां पहुंचा Omicron, बेहद संक्रामक होने की आशंका

WHO की तरफ से बताया गया है कि अगर Omicron Variant के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला तो इसके बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं. इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ओमीक्रोम को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' कैटेगरी में रखा था.

World Health Organisation warns risk related to Covid variant Omicron 'very high', reports AFP — ANI (@ANI) November 29, 2021

WHO की Covaxin को मंजूरी से आसान हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेश मंत्रालय ने कहा- अलग-अलग आदेश जारी करने वाले देशों से बात कर रहे हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन (Dr. Soumya Swaminathan) ने कोरोना नए वेरिएंट को लेकर कहा कि इंडिया में कोविड-19 के सही व्यवहार को समझने के लिए यह ‘वेक अप कॉल’ हो सकता है. स्वामीनाथन ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मास्क लगाने के साथ सावधानी बरतने पर बल दिया है. WHO की सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, उन्होंने कहा कि यह जेब में रखी एक वैक्सीन की तरह है, जो आपको कोरोना संक्रमण से बचाएगी.