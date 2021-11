Omicron का खतरा : कोरोना (Coronavirus) के ओमिक्रोन (Omicron) वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट पर है. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पहली बार पकड़ में आए ओमिक्रोन स्ट्रेन (Omicron Strain) दुनियाभर के दर्जनभर देशों में दस्तक दे चुका है. यही वजह है कि भारत सरकार (Govt of India) और राज्य सरकारें भी इसको लेकर बहुत संजीदा हैं. इस बीच दक्षिण अफ्रीका या ऐसे देशों से कोई भी संक्रमित (Infected) व्यक्ति आ रहा है, जहां ओमिक्रोन (Omicron) स्ट्रेन मिला है तो हर किसी के कान खड़े हो जा रहे हैं. महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक कोविड पॉजिटिव (Covid Positive) के बाद अब चंडीगढ़ (Chandigarh) में तीन और कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) में भी दक्षिण अफ्रीका से ही आए दो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों ने न सिर्फ राज्य सरकारों की बल्कि केंद्र सरकार की भी नींद उड़ा दी है. सरकारों के अलावा आम लोग भी ओमिक्रोन के डर (Omicron’s Horror) के साए में जी रहे हैं. दरअसल दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है. उसके परिवार का एक अन्य सदस्य और घरेलू सहायक (Covid Positive Domestic Help) भी कोरोना संक्रमित हैं. इनके सैंपल को होल जिनोम सीक्वेंसिंग (Whole Genome Sequencing) के लिए एनसीडीसी (NCDC), दिल्ली भेजा गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे ओमिक्रोन (Omicron) स्ट्रेन से संक्रमित हैं या किसी अन्य वेरिएंट से.Also Read - Omicron symptoms News: दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टरों ने बताए कोरोना के नए वारियंट ओमीक्रोन के लक्षण

बेंगलुरू में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे दो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. हालांकि, अभी यह उनके ओमिक्रोन स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बेंगलुरू एयरपोर्ट (Bengaluru Airport) पर टेस्टिंग और सेनिटाइजेशन के कार्य को बढ़ा दिया गया है. कोरोना के ओमिक्रोन (Omicron) स्ट्रेन का खौफ इस कदर है कि कई राज्यों ने अपनी सीमाओं पर एक बार फिर से बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यात्रियों से वैक्सीन रिपोर्ट या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने को कहा जा रहा है. बेंगलुरू एयपोर्ट पर तो आबु-धाबी से लौटे एक व्यक्ति का आरोप है कि उनके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट थी, इसके बावजूद उनका फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया और उनसे प्रति व्यक्ति 3000 रुपये वसूले गए. यह घटना एक और उदाहरण है कि ओमिक्रोन (Omicron) वेरिएंट का खौफ कितना ज्यादा है. Also Read - Maharashtra School Reopening Update: नए वेरिएंट के खतरों के बीच क्या महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल? जानें क्या है ताजा अपडेट

बेंगलुरू के ग्रामीण जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने सोमवोर को बताया कि वे सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है, उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. सात दिन का समय पूरा होने के बाद एक बार फिर से उनका टेस्ट किया जाएगा, ऐसे ही 598 अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटे यात्री अभी क्वारंटाइन में हैं. उन्होंने कहा, हमने हवाई सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियों को कहा है कि वह कर्नाटक आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट की जांच के बाद ही उन्हें विमान में बैठने की इजाजत दें. Also Read - Omicron के खतरे के बीच यूपी सरकार ने जारी किया विदेशी और घरेलू हवाई यात्र‍ियों के लिए प्रोटोकॉल

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सोमवार को राज्य के तीन हवाई अड्डों पर ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित करने का आदेश दिया, ताकि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron) के मद्देनजर विदेश से आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच की जा सके.

जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में यह भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के नये संस्करण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के वास्ते जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. पत्र में सूचित किया गया है कि नए दिशानिर्देशों में ‘जोखिम वाले’ देशों से भारत आने वाले यात्रियों की प्रभावी निगरानी और स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर नाम के तीन हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है.’’

(इनपुट – एजेंसियां)