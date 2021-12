Omicron in India: भारत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant in India) के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने लगे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बुधवार को इस संबंध में अहम जानकारी दी है. इसने बताया देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 781 पर जा पहुंची है. इनमें सबसे ज्यादा 238 मरीज दिल्ली में मिले हैं और 167 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर हैं.Also Read - AFCAT Final Merit List 2022: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्‍ट की मेरिट लिस्‍ट जारी, यहां चेक करें

781 Omicron cases in India so far. 9,195 new COVID19 cases reported in the last 24 hours, active caseload at 77,002 pic.twitter.com/T856yGqZ0k

— ANI (@ANI) December 29, 2021