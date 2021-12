नई दिल्ली: केंद्र सरकार ( Centre) ने बुधवार को संसद (Parliament) में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) अभी औसतन हर दिन लगभग 38 किमी सड़क (Highways) का निर्माण कर रहा है, जिसके बढ़कर 40 किमी प्रति दिन होने की संभावना है, जो विश्व रिकॉर्ड (world record) होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Road Transport and Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने उच्च सदन (Upper House) में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री जब जवाब दे रहे थे, तब इस दौरान विपक्ष 12 सदस्यों के निलंबन का फैसला वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा कर रहा था और कई सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी भी कर रहे थे.Also Read - Nitin Gadkari ने फिर से लगाया अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप, कहा-खराब सिस्टम की वजह से है दिक्कत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय अभी औसतन लगभग 38 किमी प्रति दिन राजमार्ग (highways) का निर्माण कर रहा है, जिसके बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति दिन होने की संभावना है, जो विश्व में रिकॉर्ड होगा. उन्होंने कहा कि आगे चलकर इसे 45 किलोमीटर प्रति दिन करने का प्रयास है. Also Read - राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, बोले- हमें जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय नहीं दिया गया

2014 में राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किमी थी, अब बढ़कर 1,40,937 किमी हुई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय 406 सड़क परियोजनाएं लंबित थीं और उनकी लागत 3.85 लाख करोड़ रुपए थी. उन्होंने कहा कि वे परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वित्तीय सहित विभिन्न समस्याओं के कारण अटकी हुईं थीं, लेकिन मोदी सरकार ने उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें फिर से शुरू कराया और इस प्रकार बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपए की गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) से बचाया. उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2014 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1,40,937 किलोमीटर हो गई है. Also Read - 'अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में 366 आतंकी मार गिराए, 81 जवान हुए शहीद'

भारत ने सड़कों के निर्माण के मामले में तीन विश्व रिकॉर्ड बनाए

राज्‍य सभा में हंगामे के बीच मंत्री गडकरी ने कहा कि भारत ने सड़कों के निर्माण के मामले में तीन विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे तेजी से रोड बनाने में भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने 24 घंटे में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चार लेन के 2.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण किया, जो विश्व रिकॉर्ड है. इसके अलावा सोलापुर से बीजापुर के बीच 26 किमी लंबी सड़क भी जल्दी बनाने में रिकार्ड कायम किया गया.

जोजिला सुरंग के निर्माण में 5,000 करोड़ रुपए की बचत की

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने करगिल के पास जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया है. उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के लिए चार बार निविदा जारी हुई थी और 11,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि इसमें 5,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है और अभी शून्य से नीचे तापमान होने के बाद भी एक हजार मजदूर लगातार काम में लगे हैं. उन्होंने कहा कि शुरूआती अनुमान के अनुसार इसे साढ़े तीन साल में पूरा होना था, लेकिन सरकार का प्रयास इसे 2024 से पहले पूरा करने का है.

दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-हरिद्वार और दिल्ली-जयपुर सिर्फ दो घंटे लगेंगे

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि विभिन्न राजमार्गों के पूरा होने के बाद दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-हरिद्वार और दिल्ली-जयपुर की यात्रा सिर्फ दो घंटे में पूरी की जाएगी वहीं दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि मेरठ से दिल्ली आने में पहले चार घंटे लगते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ 45 मिनट में पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन सब के लिए आधारभूत ढांचा अगले दो साल में पूरा हो जाएगा.

सरकार 26 हरित राजमार्ग का निर्माण कर रही, जिनकी कुल लंबाई करीब 8,000 किमी

गडकरी ने कहा कि सरकार 26 हरित राजमार्ग का निर्माण कर रही है, जिनकी कुल लंबाई करीब 8,000 किलोमीटर है. उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों के बन जाने से देश की पूरी सड़क अवसंरचना बदल जाएगी और इससे एक ओर निर्यात एवं उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं निवेश भी आएगा तथा विकास को गति मिलेगी.

परियोजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और विदेशों से भी काफी निवेश आ रहा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और विदेशों से भी काफी निवेश आ रहा है. लेकिन सरकार इसके साथ ही ऐसी योजना बना रही है, जिसमें देश का आम आदमी भी निवेश करे और लोगों को उनके निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिले.