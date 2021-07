CM BS Yediyurappa, CM Karnataka, BS Yediyurappa, Dalit CM, High command, BJP, Dalit, News: कर्नाटक में मुख्‍यमंत्री (Karnataka CM) के बदले जाने की खबरों के बीच आज रविवार को स्‍वयं मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा (BS Yediyurappa) ने अपने ताजा बयान से राज्‍य की सियासत में सनसनी फैला दी है. जब उनसे मीडियाकर्मियों ने दलित मुख्‍यमंत्री नियुक्‍त किए जाने को लेकर पूछा तो येदियुरप्‍पा ने कहा, मुझे शाम तक आलाकमान से सुझाव की उम्‍मीद है, आपको (मीडि‍या) भी पता चल जाएगा कि क्‍या होगा. हाईकमान इस बारे में तय करेगा. मुझे इसकी चिंता नहीं (दलित सीएम तय किए जाने को लेकर) है.Also Read - Bihar: CM नीतीश कुमार बोले- जाति आधारित जनगणना कम से कम एक बार जरूर करवानी चाहिए

येदियुरप्पा ने हाल ही में सोमवार को पद पर उनका आखिरी दिन होने का संकेत देते हुए कहा था कि वह 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने वाले निर्देश के आधार पर वह 26 जुलाई से ‘अपना काम’ शुरू करेंगे. सोमवार 26 जुलाई को येदियुरप्पा सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं. Also Read - TMC MP शांतनु सेन पूरे मानसून सत्र से लिए राज्‍यसभा से निलंबित, आईटी मंत्री से कागजात छीनकर फाड़े थे

एक दिन पहले शनिवार को बी एस येदियुरप्पा ने कहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन से ही उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शिवमोगा जिले और अपने शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र का चौतरफा विकास सुनिश्चित कर लोगों से किया गया वादा निभाया है, जिस पर उन्हें गर्व महसूस होता है. Also Read - येदियुरप्पा की होगी विदाई! CM बने रहने पर कहा- आलाकमान के निर्देशों का पालन करूंगा

I’m expecting suggestions from high command by evening, you’ll (media) also come to know what it will be. High command will decide about it, I’m not concerned about it (on appointing Dalit CM): Karnataka CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/dJ0xhQUPTo

