Rahul Gandhi Birthday : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘श्री राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और दीर्घायु बनाए.’ लोकसभा चुनावों के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी. इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली. राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को हुआ था.

राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है- वे पांच खास मौके, जब उन्होंने (राहुल गांधी) सभी जगहों पर देशवासियों को प्रेरित किया.

On Congress President @RahulGandhi‘s birthday, we look back at five moments when he inspired Indians everywhere. #HappyBirthdayRahulGandhi pic.twitter.com/Clj0gJ6kqj

— Congress (@INCIndia) June 19, 2019