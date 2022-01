India-Pakistan: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर (United Nation Platform) एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. सैन्य संघर्षों के दौरान नागरिकों के संरक्षण के मसले पर आयोजित कार्यक्रम में भारत ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार आर मधुसूदन ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम के भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित करने के बयान पर कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने-पोसने का इतिहास रहा है. दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी घटना होती है तो उसकी जड़ कहीं न कहीं पाकिस्तान में मिलती है. खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी तो पाकिस्तान में ही मिला था.Also Read - J&K: Republic Day से एक द‍िन पहले आतंक‍ियों ने श्रीनगर में सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड हमला किया, 4 लोग घायल

आर मधुसूदन ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है, जब पाकिस्तान के अधिकारियों ने यूएन के मंच का इस्तेमाल कर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. पाकिस्तान का तो आतंकवाद को शरण देने का इतिहास रहा है. दुनिया भर में फैल रहे आतंकवाद की जड़ कहीं न कहीं पाकिस्तान में ही मिलती है. पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन देने का एक स्थापित इतिहास है. ओसामा बिन लादेन समेत कई आतंकवादियों को पाकिस्तान ने शरण दी है.

उन्होंने कहा कि हम यहां नागरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसे सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है. पाकिस्तान का भारत के मुंबई में हुए आतंकी हमले से लिंक रहा है. यह नागरिकों पर हमले का सबसे बड़ा उदाहरण था.

#WATCH | Pakistan has an established history of harbouring, aiding, & actively supporting terrorists: R Madhusudan, Counsellor at Permanent Mission of India to the UN, over Pakistan Representative Munir Akram’s statements on India sponsoring terrorism in Pakistan

(Source: UN TV) pic.twitter.com/z8jQ4QxSmY

— ANI (@ANI) January 25, 2022