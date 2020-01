नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि जेएनयू के छात्रावासों में नकाबपोश लोगों के घुसने और छात्रों पर हमले करने का सीधा प्रसारण टीवी पर देखना भयावह था और ऐसा केवल सरकार की मदद से ही हो सकता है. जेएनयू परिसर में रविवार को विश्वविद्यालय छात्र संघ और एबीवीपी के सदस्यों के बीच झड़प हो गयी.

वाम नियंत्रण वाले छात्रसंघ और आरएसएस से संबद्ध छात्र संगठन एबीवीपी ने हमले के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया. पूर्व वित्त मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट किया, ‘‘हम टीवी पर जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वह स्तब्ध करने वाला और भयावह है. नकाबपोश लोग जेएनयू के छात्रावासों में घुसे और छात्रों पर हमले करने लगे. पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आयुक्त कहां हैं?’’

If it is happening on live TV, it is an act of impunity and can only happen with the support of the government.

This is beyond belief.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 5, 2020