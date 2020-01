चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बीच तकरार और बढ़ गया है. गृह मंत्री अनिल विज ने उनसे सीआईडी का प्रभार वापस लिए जाने के कुछ घंटों बाद ही कहा कि उन्होंने हमेशा यह कहा है कि मुख्यमंत्री सबसे ऊपर हैं और वह किसी भी विभाग को ले सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं. हरियाणा सरकार के बुधवार देर रात एक बयान में बताया था कि विज का अब आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) पर नियंत्रण नहीं रहेगा.

Haryana Home Minister Anil Vij on CID portfolio allocated to CM ML Khattar: I have always said that the Chief Minister is supreme and he can give or take any department from his ministers whenever he wants. I was only demanding that CID dept brief me until I was Home Minister. pic.twitter.com/mERUk5rqUo

