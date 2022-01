MM Naravane, Army, Indian Army, china, PLA, Pakistan, LAC, Chushul, Moldo, LOC, Ladakh, Nagaland, ARMY, infiltration, नई दिल्ली: आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवणे ने आज बुधवार को पश्चिमी सीमा पर पाकिस्‍तान और उत्‍तरी सीमा पर चीन के रवैये और देश की सुरक्षा को लेकर बयान दिया है. नरवणे ने कहा, पश्चिमी मोर्चे पर विभिन्न लॉन्च पैड में आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है और बार-बार नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के प्रयास किए गए हैं. यह एक बार फिर हमारे पश्चिमी पड़ोसी के नापाक मंसूबों को उजागर करता है. वहीं, आर्मी चीफ ने कहा, पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति में एकतरफा बदलाव के चीनी प्रयासों पर सेना की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत रही और चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के साथ बातचीत करते हुए भी सेना ने अभियान संबंधी अपनी तैयारियों का उच्चतम स्तर बरकरार रखा हुआ है.Also Read - Indo-China Commander Level Meeting: भारत-चीन बैठक से पहले आए अमरीकी बयान से भारत को नफ़ा या नुकसान

#WATCH | On the western front, there is an increase in the concentration of terrorists in various launch pads & there have been repeated attempts of infiltration across the LC. This once exposes the nefarious designs of our western neighbour: Army Chief Gen MM Naravane pic.twitter.com/GplRLuuUGz

