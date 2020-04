नई दिल्लीः देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के पांव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कोरोना की वजह से अब तक देश में पांच सौ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवाई है. अब कोविड 19 ने देश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाने वाला राष्ट्रपति भवन में भी दस्तक दे दी है. राष्ट्रपति एस्टेट में रहने वाली एक महिला सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई है. इस खबर की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. Also Read - कोरोना से तंग आकर वरुण धवन ने खूब बरसाई गालियां, VIDEO बनाकर निकाली झल्लाहट

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना के बाद कुल 125 लोगों के परिवारों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है. इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंता की बात यह है कि जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उसका पति राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी स्तर के आईएएस अधिकारी के ऑफिस में काम करता है. अधिकारी को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है. Also Read - जटिल होती जा रही है कोरोना की लड़ाई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 80 फीसदी मामलों में सूक्ष्म या फिर नहीं दिख रहे लक्षण

One COVID-19 positive case found in Rashtrapati Bhavan, 125 families advised to remain in self-isolation as mandated by the Health Ministry’s guidelines as a precautionary measure: Sources Also Read - VIDEO: तौलिए और रुमाल के बाद अब टी-शर्ट से बनाइए मास्क, इस एक्टर ने बताया ये दिलचस्प तरीका

— ANI (@ANI) April 21, 2020