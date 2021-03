One Crore Rupees Found on the Road Side: सड़क किनारे एक बोरी पड़ी थी. ये बोरी नोटों से भरी थी. नोट (Indian Currency) भी इतने कि राह चलते और आस-पास मौजूद लोगों ने सुना तो दंग रह गए. एक बोरी पड़ी होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बोरी खोल कर देखी तो एकबारगी सकते में आ गई. बोरी में रुपए भरे हुए थे. रुपए भी इतने कि गिनने में हाल खराब हो गया. पुलिस के अनुसार, बोरी में पूरे एक करोड़ रुपए थे. Also Read - Tamilnadu Assembly Election 2021: तमिलनाडु में प्रचार करेंगीं सोनिया गांधी, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की

मामला तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली (Tiruchirappalli) जिले का है. बताया जा रहा है कि यहाँ सड़क के किनारे एक बोरी पड़ी होने की सूचना मिली. मौके पर पुलिस पहुंची. तमिलनाडु में चुनाव भी है. 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव (Tamilnadu Assembly Election 2021) होने हैं. इसलिए चुनाव अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. नोटों की बोरी को जब्त कर लिया. जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “पेट्टावाइथलाई पुलिस को दो कारों में लोगों के एक समूह के बीच बहस की सूचना मिली. पुलिस को देखने के बाद वे वहां से भाग गए.” Also Read - क्या मिथुन चक्रवर्ती में लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी उम्मीदवारों की आखिरी सूची से मिला जवाब

पुलिस ने कार के पास सड़क के किनारे एक बोरी देखी और इसे खोलने पर उन्हें नकदी के बंडल मिले. जिले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “एआईएडीएमके पार्टी (AIADMK) से जुड़े लोगों के दूसरे समूह ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने सिर्फ वहां वाहन खड़ा किया था और नकदी की बोरी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता.” अन्य लोगों की नज़र भी नोटों से भरी बोरी पर नहीं पड़ी. अधिकारियों ने बताया कि नकदी को राज्य सरकार के खजाने में जमा करा दिया गया है. Also Read - Puducherry Assembly Election 2021: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे कराईकल के मछुआरे, जानें क्यों हैं नाराज़