Ramzan Leave: रमजान का महीना चल रहा है. रमजान का महीना मुस्लिम समुदायों के लिए सबसे पाक माना जाता है. इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग लगभग 1 महीने तक रोजा रखते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाते-पीने नहीं हैं. हर दिन शाम में वह रोजा खोलते हैं. राज्य सरकारों की तरफ से रोजा रखने वाले कर्मियों को कुछ रियायतें भी दी जाती हैं. आंध्र प्रदेश की जगह मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) सरकार ने भी रोजा रखने वाले सभी सरकारी कर्मियों को ऑफिस की टाइमिंग में एक घंटे की छूट (Roja Leave) देने का ऐलान किया.

All government employees, teachers, contract workers, who profess Islam are permitted to leave offices/ schools early by one hour in the evening on all working days during the month of Ramzan from 3rd April to 2nd May: Government of Andhra Pradesh pic.twitter.com/rhlW7cAzZX

— ANI (@ANI) April 7, 2022