नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना (Indian Army) के एक जेसीओ (JCO) और एक जवान की शहादत हुई है. जेसीओ और सेना के जवान ने आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए देश के लिए जान दे दी. भारतीय सेना के अफसरों ने इसकी पुष्टि की है.

भारतीय सेना के अफसरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मेंधर सब डिवीज़न में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई. सुरक्षाबल आतंकियों का मुकाबला कर रहे थे. इसी दौरान लड़ते हुए जेसीओ (जूनियर कमीशंड ऑफिसर) और एक जवान शहीद हो गए.

Jammu & Kashmir | One JCO and one soldier have lost their lives in a counter-terrorist operation in Mendhar sub-division of the Poonch district: Indian Army officials

— ANI (@ANI) October 15, 2021