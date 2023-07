मणिपुर महिला उत्पीड़न मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 आरोपी आए पकड़ में

Manipur Viral Video: मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो मामले में पुलिस ने सोमवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब तक मामले में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बीते दिन पकड़े गए आरोपी को थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले 4 आरोपियों को कोर्ट ने 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर हमने 14 और लोगों की पहचान की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मणिपुर पुलिस ने ट्वीट कर कहा, “मामले में अब तक हमले एक नाबालिग समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. राज्य पुलिस कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.”