नई दिल्लीः भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. नोएडा और लखनऊ में एक एक और मामले की पुष्टि हुई है. नोएडा में अब तक का यह चौथा मामला था. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक मामले की पुष्टि हुई है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक जूनियर डॉक्टर में कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है. राजधानी में कोविड-19 का तीसरा पॉजिटिव मामला है, इसके साथ ही अब राज्य में कुल मामलों की संख्या 16 पर पहुंच गई है. देशभर में अब तक कुल 150 लोग इस खतरनाक वायरस से पीड़ित पाए गए हैं.

नोएडा में जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस पाया गया है वह इंडोनेशिया गया हुआ था और चार दिन पहले ही भारत वापस आया है. जानकारी के अनुसार पति और पत्नी दोनो ही इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हुए थे. वहां से लौटने के बाद पति की तबियत खराब होने पर कोरोना का टेस्ट कराया गया जिसकी रिपोर्ट आज बुधवार को आई जिसमें परीक्षण पॉजिटिव पाया गया. फिलहाल अभी पत्नी की रिपोर्ट आनी बाकी है. लखनऊ में जिस डॉक्टर में कोरोना का संक्रमण पाया गया है यह उस मेडिकल टीम का हिस्सा था, जो कि कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रही है

