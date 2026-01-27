Hindi India Hindi

One Navigation Error And Car Ends Up On Temple Steps Watch Jaipur Birla Temple Viral Video

नेविगेशन की एक गलती और मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गई कार! देखें जयपुर के बिरला मंदिर का वायरल वीडियो

जयपुर के प्रसिद्ध बिरला मंदिर से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ती-उतरती दिखाई देती है. ये सब नेविगेशन की एक गलती की वजह से हुआ.

Viral Video: गणतंत्र दिवस के दिन जयपुर में एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया. शहर के मशहूर बिरला मंदिर परिसर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर उतरती और फिर चढ़ती दिखाई दी. इस नजारे को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु घबरा गए और कुछ ही पलों में कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

शुरुआत में यह मामला किसी फिल्मी स्टंट या जानबूझकर की गई शरारत जैसा लग रहा था. लोगों को लगा कि शायद कोई युवक रोमांच के चक्कर में नियमों को तोड़ते हुए कार को सीढ़ियों पर ले आया है. मंदिर जैसे पवित्र और संवेदनशील स्थान पर इस तरह की हरकत ने पुलिस और प्रशासन को भी सतर्क कर दिया. मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू हुई.

मैप की मदद से खोज रहे थे रास्ता

हालांकि, जब पूरे मामले की जांच की गई और वहां मौजूद लोगों से बात हुई, तो कहानी का दूसरा ही पहलू सामने आया. पता चला कि यह घटना किसी शरारती तत्व की करतूत नहीं, बल्कि तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने का नतीजा थी. दरअसल, बाहर से जयपुर घूमने आए एक परिवार का ड्राइवर गूगल मैप की मदद से रास्ता खोज रहा था. नेविगेशन ऐप ने उसे मंदिर परिसर के ऐसे रास्ते की ओर मोड़ दिया, जो वाहनों के लिए नहीं बल्कि पैदल श्रद्धालुओं के लिए बनी सीढ़ियों तक जाता था.

अनजान शहर, नया रास्ता और गूगल मैप पर पूरा भरोसा इन तीन वजहों ने मिलकर एक बड़ी गलती करवा दी. ड्राइवर को जब तक स्थिति का एहसास हुआ, तब तक कार सीढ़ियों पर फंस चुकी थी. इस दौरान जरा-सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी, क्योंकि मंदिर परिसर में लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल किया और कार को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई. करीब दो घंटे की सावधानीपूर्ण मशक्कत के बाद कार को बिना किसी नुकसान और बिना किसी को चोट पहुंचे नीचे उतार लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने गूगल मैप की सटीकता पर सवाल उठाए, तो कई लोगों ने बिना स्थानीय जानकारी के सिर्फ नेविगेशन ऐप पर निर्भर रहने को खतरनाक बताया. पुलिस ने भी लोगों से अपील की कि मंदिर, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें. यह घटना एक सबक बनकर सामने आई है कि तकनीक हमारी मदद जरूर करती है, लेकिन आंख मूंदकर उस पर भरोसा करना कभी-कभी मुश्किल में डाल सकता है.

