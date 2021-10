नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारत में घरेलू स्तर पर निर्मित रूस की एकल खुराक वाले कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के निर्यात की अनुमति दे दी है. इस टीके को अभी भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है. कंपनी रविवार को यह जानकारी दी.Also Read - भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 95 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गईं, जल्द पार होगा 100 का आंकड़ा

स्पुतनिक वी ने आज रविवार को एक बयान में बताया, ”वन-शॉट स्पुतनिक लाइट भारत से निर्यात की जाने वाली पहली वैक्सीन बन गई है. भारत आरडीआईएफ द्वारा स्थापित छह प्रमुख उत्पादकों के साथ साझेदारी के माध्यम से स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट टीकों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है. Also Read - देश में कोयला संकट को सरकार ने बताया निराधार, मनीष सिसोदिया बोले- संकट से ‘‘दूर भागने’’ के लिए बहाने बना रही केंद्र सरकार

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारतीय दवा कंपनी हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड को रूस को स्पुतनिक लाइट की 40 लाख खुराक निर्यात करने की अनुमति दी गई है. Also Read - सरकार ने भारत में निर्मित रूसी कोविड वैक्सीन Sputnik Lite के निर्यात की अनुमति दी, केवल एकल खुराक ही...

One-shot Sputnik Light becomes the first vaccine to be allowed to be exported from India. India has become a key manufacturing hub for Sputnik V & Sputnik Light vaccines through partnerships with six leading producers established by RDIF: Sputnik V#COVID19 pic.twitter.com/PGOtrz2O5e

