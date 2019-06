श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को एक आतंकी का शव मिला है और दूसरे को घायल हालत में पकड़ लिया है. पुलिस ने इस बारे में गुरुवार को जानकारी दी है. पुलिस ने कहा कि बिजबेहरा इलाके के सिर्हामा गांव से बुधवार की शाम को आदिल अहमद का शव बरामद किया गया और दूसरे आतंकी आरिफ भट को सुरक्षा बल ने धर दबोचा है. सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी ऑपरेशन में किसी आतंकी के मारे जाने या घायल होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि अनंतनाग जिले के बिजबेहरा क्षेत्र के बागों से एक सक्रिय आतंकवादी का शव बरामद किया गया, जबकि एक अन्य घायल आतंकवादी को पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके से गिरफ्तार किया. केस करने के बाद जांच चल रही है.

पुलिस ने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान वाघमा बिजबेहारा के आदिल दास के रूप में की गई है. मेडिको-कानूनी औपचारिकताओं के बाद शरीर को परिवार को सौंप दिया गया. घायल आतंकवादी की पहचान फतेहपोरा लरकिपोरा अनंतनाग के आरिफ हुसैन भट के रूप में की गई; हिरासत में लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया.

