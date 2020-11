नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार की शाम को कहा, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है- वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना. हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में, राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ नहीं. Also Read - यूरोप के शहरों की तर्ज पर बनेंगी दिल्ली की सड़कें, दिल्‍ली सरकार जल्‍द लॉन्‍च करेगी पायलट प्रोजेक्‍ट

यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ”राष्ट्रहित के मामले में हमारी विचारधारा को राष्ट्र के समर्थन के रूप में देखा जाना चाहिए ना कि देश के विरोध के रूप में.” Also Read - भूपेंद्र यादव बोले- LJP ने NDA को दिया धोखा, BJP महासचिव का यह बयान किस ओर कर रहा इशारा...

प्रधानमंत्री ने कहा, ये प्रतिमा देश को युवाओं के नेतृत्व में विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही है. ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त-समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देगी. Also Read - JNU कैंपस में PM मोदी आज Swami Vivekananda की आदमकद मूर्ति का अनावरण करेंगे

#WATCH: One thing that has harmed a lot to democratic setup of our country is giving more priority to one’s own ideology than interest of nation…Our thinking should align with interest of our nation & not be against it: PM Modi after unveiling statue of Swami Vivekananda at JNU pic.twitter.com/TSqQI2OfkH

