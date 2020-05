नई दिल्‍ली: देश में लागू Coronavirus Lockdown के चलते परेशान लोगों को लिए कर्नाटक सरकार ने बुधवार को अपने राज्‍य के गरीब लोगों के लिए राहत का पैकेज देने की घोषणा की है. इसमें राज्‍य के नाईयों और ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे. हालांकि राज्‍य सरकार ने प्रदेश में आबकारी/ उत्‍पादन टैक्‍स में बढ़ोतरी कर दी है. इस बीच राज्‍य में कल शाम 5 बजे से लेकर आज दोपहर 12 बजे तक कोरोना वायरस के 19 नए मरीज सामने आने से राज्‍य में कुल संक्रमितों की संख्‍या 692 हो गई. Also Read - केरल में एक भी हॉटस्पॉट नहीं, आज Coronavirus का कोई नया केस भी नहीं आया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा COVID19 वित्तीय पैकेज के रूप में 1610 करोड़ का एक पैकेज जारी किया जाएगा. एक बार में 230,000 नाईयों and 775,000 ड्राइवरों को 5000 रुपए जारी किए जाएंगे. Also Read - Covid-19: पश्चिम बंगाल में संक्रमण के कुल 1,047 मामले, अब तक 72 मरीजों की मौत

कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है. कर्नाटक सरकार ने 11 प्रतिशत आबकारी/उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित छह फीसदी की वृद्धि के अतिरिक्त है.

कर्नाटक सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्य उपक्रमों, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य के लिए राहत पैकेज की घोषणा की.

19 more #COVID19 cases reported in Karnataka from 5 pm yesterday till 12 pm today. Total number of positive cases in the state is now at 692, including 345 discharges & 29 deaths: State Health Department pic.twitter.com/EYyXdqkR3a

— ANI (@ANI) May 6, 2020