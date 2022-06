मुंबई के पास बड़े हादसे की जानकारी सामने आ रही है, जहां समुद्र में ONGC का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है. जानकारी के मुताबिक यह घटना आज सुबह 11.30 बजे की है. हादसे की जगह पर पहुंचे कोस्टगार्ड ने 6 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है, इस हेलिकॉप्टर में 2 पायलट सहित कुल 9 लोग सवार थे.Also Read - पालोंजी मिस्त्री का निधन : जानिए देश को शुद्ध पानी पीना सिखाने वाले उद्योगपति के बारे में सबकुछ

यहां राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और ताजा मिली जानकारी के अनुसार अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. ओएनजीसी के पोत मालवीय-16 ने 4 लोगों को बचाया है, जबकि एक व्यक्ति को ओएनजीसी रिग सागर किरण नाव ने बचाया है.

One more person has been rescued by #ONGC rig Sagar Kiran rescue boat, taking the rescued persons to 5 https://t.co/63SMfLyb9p

— Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) (@ONGC_) June 28, 2022