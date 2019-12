नई दिल्लीः पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है. प्याज के दाम अब लगभग 150 रुपए किलो तक पहुंच गए है. सरकार इस पूरे मसले पर कदम उठान की बात कर रही है, लेकिन अभी दूर-दूर तक इसकी बढ़ती कीमतों से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं.

इस बीच प्याज की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया में भी कई तरह से लोग रिएक्ट कर रहे है. प्याज की बढ़ी कीमत को लेकर सोशल मीडिया एक टिक टॉक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक ऑटो वाला अपने एक ग्राहकों को छोड़ने आता है. जब ड्राइवर ने अपने कस्टमर से किराया मांगा तो उसने उसे रुपए देने की बजाय दो बड़ी बड़ी प्याज निकाली और उसे दे दिया.



ड्राइवर को कुछ रुपए लौटाने थे इसलिए उसने भी उसी अंदाज में अपने पास रखी छोटी छोटी प्याज निकाली और गिनकर ग्राहक को लौटा दिया. इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्याज की कीमत आज इतनी बढ़ चुकी है कि आप आसानी से इसके द्वारा किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते है.

Can anyone tell what the price of onion is in india nowadays? 🤓#OnionPrice pic.twitter.com/bFxOiTlQ3v

— wasim khan (@Wasimkhan96) December 2, 2019