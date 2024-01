Hindi India Hindi

Online Fraud In The Name Of Customs

हैलो...मैं कस्टम से बोल रहा हूं, जामताड़ा टाइप फ्रॉड ने लिया नया रूप, सावधान रहें और अपनी मेहनत का पैसा बचाएं

ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हर दिन नई-नई तरकीबें लगाते रहते हैं, ताकि किसी तरह से भी आपको ठगकर आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकें. ऐसी ही एक कॉल हमारे पास भी आई, जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया और आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप इस तरह से धोखे में न आएं.

आपकी प्यारी सी रिंगटोन के साथ आपका फोन घनघनाता है. जैसे ही आप फोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से एक रोबोटिक आवाज में यह मैसेज सुनाई देता है… Hello, This is an emergency notification from customs. You have a problem with your parcell. for detail information press 9. अब आप क्या करेंगे? अगर आपने कोई पार्सल भेजा हो तो आपके हाथ-पांव फूलने लाजमी हैं, लेकिन नहीं भी भेजा हो तो भी आप यह जानने के लिए फोन में 9 दबा देते हैं कि हो सकता है किसी ने आपको कुछ भेजा हो, जो कस्टम्स में फंस गया है. फिर जैसे ही आप 9 दबाते हैं वैस ही यह रोबोटिक आवाज एक बार फिर लौटती है और आपको कहती है – You have connected to the Lucknow Customs, Hold the line… अब आप लखनऊ की जगह कोई भी अन्य शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंग्लोर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, जयपुर कुछ भी रख सकते हैं. क्योंकि आपकी लोकेशन के अनुसार आसपास के किसी दूसरे शहर का नाम आपको बताया जाएगा.

असली JAMTARA अब शुरू होता है

लखनऊ कस्टम से मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं… बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं…? दूसरी तरफ से इस तरह एक व्यक्ति आपसे बात करता है और विश्वास दिलाता है कि वह कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा है. जब कोई व्यक्ति इस तरह से बात करता है तो ज्यादातर लोग उस पर भरोसा करने को मजबूर हो जाते हैं. हमारे पास ऐसा ही एक कॉल आया, जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया. उस व्यक्ति ने कैसे हमें अपनी बातों में उलझाया और कैसे यकीन दिलाया कि हमारे नाम पर ही कस्टम में कोई पार्सल फंसा है. चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं.

जाहिर है हमने कोई पार्सल नहीं भेजा था और न ही किसी का पार्सन हमारे नाम आने की कोई संभावना थी. तो इस स्कैम को समझने के लिए हमने आगे बात जारी रखी. हमने उस व्यक्ति से कहा कि हमने तो कोई पार्सन नहीं भेजा है. उस व्यक्ति से हमने बात आगे बढ़ाई तो उसने बताया कि पार्सल पर जो नंबर होता है, उसी पर कॉल की जाती है. उसने हमसे हमारा नाम पूछा, जो हमने बता दिया. उस व्यक्ति ने आगे हमारी डिटेल चेक करने के नाम पर हमें लाइन पर बने रहने के लिए कहा. हमने उसका इंतजार किया. कुछ देर का इंतजार और फिर…

धमाका और आपको चौकाने की तैयारी

अब उस व्यक्ति ने हमारा नाम लेते हुए कहा कि हमारे सिस्टम में आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है. जिसे DHL के जरिए लखनऊ से म्यांमार भेजा जा रहा है. हमने कंफर्म करने के लिए जब दोबारा पूछा तो उसने कहा, हां लखनऊ से म्यांमार भेजा जा रहा है… लेकिन जब हमारी टीम ने इस पार्सल को स्कैन किया तो इसमें कुछ इललीगल कंटेंट पाए गए हैं.

20 पासपोर्ट और ड्रग्स की तस्करी

अब उस व्यक्ति ने पार्सल में मौजूद चीजों के नाम बताने शुरू किए. जिनके नाम सुनकर किसी भी आम व्यक्ति के हाथ-पांव फूलना कोई बड़ी बात नहीं है. उसने बताया कि पार्सल में 20 अलग-अलग लोगों के पासपोर्ट हैं और MDMA ड्रग्स मिला है. जो डाक के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है. इसको भेजने से पहले हमें कोर्ट को इंफार्म करना होगा… क्या ये पार्सल आपने भेजा है दिगपाल सिंह…?

नहीं, जनाब मैंने नहीं भेजा

जाहिर है हमने तो कोई पार्सन भेजा नहीं था, हम तो इस स्कैम को सबके सामने लाना चाहते थे, इसलिए बात आगे जारी रख रहे थे. हमने एक आम नागरिक की तरह इनकार किया और कहा कि हमने यह पार्सल नहीं भेजा. अब उस व्यक्ति ने बताया कि जिसने यह पार्सल भेजा है उसका नंबर है 9818….. उसने हमारा ही नंबर हमें बताया. अब उसका प्रश्न था कि क्या ये नंबर आपका है? नंबर हमारा था तो हमने हामी भर दी कि ये नंबर तो हमारा है. अब इस शख्स ने बताया कि हमारे सिस्टम में पार्सल पर यही नंबर शो हो रहा है.

अधिकारियों वाली धौंस

जब हमने नंबर को लेकर हामी भरी तो उधर से इस फ्रॉड ने बिल्कुल अधिकारियों की तरह धौंस दिखानी शुरू कर दी. उसने कहा, जब नंबर आपका है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पार्सल आपने नहीं भेजा है. हमने एक बार फिर कहा कि यह पार्सल हमने नहीं भेजा है. अब हमने कहा, हमने नहीं भेजा है… लेकिन आप बताएं कि मुझे क्या करना है? अब उस फ्रॉड ने उल्टा हमसे कहा, हमने फोन भी इसीलिए किया है, ताकि जान सकें कि इतने लोगों के पासपोर्ट और ड्रग्स कहां से आए… अब हमने एक बार फिर कहा कि हमने यह सब नहीं भेजा है.

और फिर आई चेतावनी

उस शख्स ने आगे हमसे कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आधार कार्ड का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं या किसी एजेंट को दिया है…? इस पर हमने कहा, आधार का इस तरह से इस्तेमाल करते ही हैं. इस पर उसने कहा, हो सकता है किसी ने आपकी आईडी का मिसयूज किया हो. इस पर हमने पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि इस तरह का मिसयूज आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर हो सकता है…? उधर से उस व्यक्ति ने हामी भरी. हमारा यह प्रश्न इसलिए था, क्योंकि जिस मोबाइल नंबर की वह शख्स बात कर रहा था, वह किसी भी आधार नंबर से लिंक है ही नहीं. अब उस व्यक्ति ने आगे बताना जारी रखा कि पार्सल में आधार पर भी टिक हुआ है. इस पार्सल को DHL से बुक किया गया है. पार्सल को A2 सहारा भवन कपूरथला से बुक किया गया है. ऐसे में जब आपने इस पार्सल को बुक नहीं किया है तो आप लखनऊ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराइए, जहां से यह पार्सल भेजा जा रहा है. और दो घंटे के अंदर यह कंप्लेंट मेरी ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर भेज दीजिए, ताकि में इस पार्सल को होल्ड कर दूं. वरना ये कोर्ट हाउस चला जाएगा, तो फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे और हर महीने कोर्ट आना पड़ेगा लखनऊ में. फिर आप पर कानूनी कर्रवाई होगी.

ऑफिशियल मेल आईडी….

हमने उस व्यक्ति से उसका ऑफिशियल मेड आईडी मांगा तो उसने जो मेल आईडी बताया वह जानकर हम भी दंग रह गए. क्योंकि यह बिल्कुल असली जैसा ही मेल आईडी है – dig.cuslko@gov.in. जिस नंबर से फोन आया वह फोन नंबर था – 8127230733

आपके लिए सीख

ऐसे किसी भी शख्स पर कतई भरोसा न करें. ऐसा कोई भी फोन आने पर साइबर सेल में कंप्लेंट करें और अपनी कोई भी डिटेल कतई न बताएं… आपसे आपका नाम पूछे तो आप गलत नाम भी बता सकते हैं… अगर वह फ्रॉड है तो उसी नाम से आपको बुलाने लगेगा. आप चाहें तो उसी से पूछ सकते हैं कि आपका क्या नाम उसके पास शो कर रहा है… आधार, OTP, बैंक खाता नंबर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर व सीवीवी आदि कभी भी किसी को इस तरह से फोन पर कतई न बताएं. हो सकता है वह आपको ऑफर करे कि वह सीधे पुलिस थाने में आपका नंबर ट्रांस्फर कर सकता है. वह अपने ही किसी अन्य साथी को ट्रांस्फर करके आपको ठगेगा. इसलिए हमेशा पुलिस थाने में संपर्क स्वयं करें.

फ्रॉड के साथ पूरी बातचीत यहां सुनें –