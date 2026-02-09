Hindi India Hindi

Online Gaming Addiction Death Meerut 23 Year Old Man Brain Hemorrhage News

ऑनलाइन गेम ने ली 23 साल के युवक की जान! खेलते समय फटी दिमाग की नस, कौन सा है ये जानलेवा गेम?

UP News: मेरठ के देहली गेट इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेमिंग के जुनून ने एक हंसते-खेलते युवक की जान ले ली.

AI Image

Online Game Addiction: उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई यह खबर वाकई दिल दहला देने वाली है. जिले के देहली गेट थाना क्षेत्र के खैरनगर गूलर वाली इलाके में एक ऐसी घटना घटी है, जिसने हर माता-पिता और युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां रहने वाले 23 वर्षीय मोहम्मद कैफ की ऑनलाइन गेम खेलते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

डॉक्टरों और परिजनों के अनुसार, मौत की वजह ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की नस फटना बताई जा रही है, जो अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हुआ. बताया जा रहा है कि कैफ को ऑनलाइन गेमिंग का गहरा चस्का था और वो लगातार पबजी गेम खेलता था.

कैसे घटी यह घटना?

घटना वाले दिन भी वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने में मशगूल था. उसने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे और वह पूरी तरह गेम की दुनिया में खोया हुआ था. गेम के दौरान अचानक उसे बहुत तेज सिरदर्द हुआ और बेचैनी महसूस होने लगी. देखते ही देखते कैफ अपनी सुध-बुध खो बैठा और बेहोश होकर गिर पड़ा.

परिजन आनन-फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले गए. लेकिन कैफ की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर करना पड़ा. दो दिनों तक मौत से लड़ने के बाद कैफ की सांसें थम गईं.

ब्लड प्रेशर पहुंचा 300 के पार

अस्पताल के सूत्रों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि जब कैफ को भर्ती कराया गया, तब उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच चुका था. सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ऐसे में 300 का आंकड़ा शरीर के अंगों के लिए जानलेवा होता है.

गेमिंग का साइलेंट किलर रूप

कैफ के पड़ोसियों का कहना है कि वह अक्सर कई-कई घंटों तक मोबाइल से चिपका रहता था. गेम खेलते समय वह इतना उत्तेजित हो जाता था कि उसे आसपास की खबर नहीं रहती थी. डॉक्टरों के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अत्यधिक उत्तेजना या तनाव वाले गेम खेलता है, तो शरीर में एड्रेनालाईन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है.

Add India.com as a Preferred Source

इससे दिल की धड़कन तेज होती है और ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर जाता है. कैफ के मामले में भी यही हुआ. गेम के तनाव ने उसके दिमाग की नस पर इतना दबाव डाला कि वह फट गई.

बढ़ती लत है खतरे की घंटी

यह कोई पहली घटना नहीं है. कुछ समय पहले गाजियाबाद में भी गेमिंग और उससे जुड़े तनाव के कारण तीन बहनों द्वारा आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने का मामला सामने आया था. ये घटनाएं इशारा करती हैं कि ई-गेमिंग अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी का रूप ले रही है.

विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार, लगातार घंटों तक स्क्रीन देखने से न केवल आंखों पर जोर पड़ता है, बल्कि दिमाग भी थक जाता है. गेमिंग के चक्कर में युवा रात-रात भर जागते हैं, जिससे शरीर का नेचुरल सिस्टम बिगड़ जाता है. गेम में हारने या जीतने की सनक दिमाग में डोपामाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का असंतुलन पैदा करती है.

सदमे में है परिवार

कैफ के परिवार वाले इस समय गहरे सदमे में हैं और इस विषय पर ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके बेटे का यह शौक उसकी जान ले लेगा. ये घटना हम सभी के लिए एक सबक है. मनोरंजन तब तक ही सही है जब तक वह नियंत्रण में हो. अगर आपके आसपास कोई युवा घंटों तक एकांत में गेम खेल रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है या उसकी सेहत गिर रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें.