ड्राइविंग लाइसेंस बार-बार रिन्यू कराने का झंझट खत्म! 50 साल तक वैध रहेगा DL, जानिए क्या प्लान कर रही सरकार

अब घर बैठे ऑनलाइन गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाएगा. जानें RC ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया, कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे और RTO नियमों की पूरी जानकारी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/online-vehicle-transfer-process-india-driving-licence-may-valid-till-50-years-of-age-8441352/ Copy

सरकार का उद्देश्य सभी लाइसेंस धारकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है. (Photo from AI)

केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है.

प्रस्ताव के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को 50 साल तक वैध करने की तैयारी है.

वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का भी प्लान है.

Parivahan Portal के जरिए घर बैठे आसानी से आवेदन किया जा सकेगा.

नए नियमों का उद्देश्य RTO पर भीड़ कम करना और लोगों को सुविधा देना है.

Driving Licence Rules: देश में परिवहन सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार कई प्लान पर काम कर रही है. सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता अवधि को लेकर नए नियम लाने वाली है. ET के एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 50 साल की उम्र तक वैध रखने की तैयारी है. इसका मतलब हुआ कि लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, अभी यह केवल प्रस्ताव है और अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. अगर यह नियम लागू होता है, तो करोड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिल सकती है.

क्या पुराने लाइसेंस धारकों को भी मिलेगा फायदा?

अब सवाल उठता है कि क्या यह नया नियम पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों पर भी लागू होगा? सरकार का उद्देश्य सभी लाइसेंस धारकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है. ऐसे में संभावना है कि पुराने वैध लाइसेंस रखने वाले लोग भी नए नियमों का लाभ उठा सकें. हालांकि, इसके लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार करना होगा. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लाइसेंस रिन्यूअल से जुड़ी लंबी प्रक्रिया काफी हद तक कम हो जाएगी और RTO कार्यालयों पर दबाव भी घटेगा.

ऑनलाइन कैसे होगा वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर?

सरकार वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है. अब कार या बाइक बेचने और खरीदने वाले लोग Parivahan Portal की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर Vehicle Related Services विकल्प चुनना होगा. इसके बाद, राज्य और RTO का चयन करके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. फिर Transfer of Ownership पर क्लिक कर जरूरी जानकारी भरनी होगी. सभी दस्तावेज अपलोड करने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है. आवेदन संख्या के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी की जा सकती है.

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे?

आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ऑनलाइन वाहन ट्रांसफर के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? इसके लिए वाहन की RC, वैध बीमा पॉलिसी, PUC प्रमाण पत्र, खरीदार और विक्रेता के पहचान या पते के प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और संबंधित फॉर्म की जरूरत होगी. अगर वाहन किसी फाइनेंस कंपनी के लोन पर है, तो NOC भी देनी पड़ सकती है. दस्तावेज सही होने पर ट्रांसफर प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है. कई राज्यों में अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाता है, जबकि कुछ मामलों में सीमित सत्यापन के लिए RTO विजिट की जरूरत पड़ सकती है.