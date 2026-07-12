Voter ID बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब चुनाव आयोग को देनी होगी ये जानकारी

Online Voter Registration: ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव हुआ है. अब फॉर्म-6 में माता-पिता के SIR की जानकारी भी देनी होगी. इसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया है.

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online voter registration (Image: IANS)

ऑनलाइन फॉर्म-6 में जुड़ा नया घोषणा पत्र

ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म में दिखा अंतर

नए नियम पर कानूनी सवाल लगातार उठे

Online Voter Registration: चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में एक नया बदलाव किया है. इस फॉर्म का इस्तेमाल पहली बार वोटर बनने वाले या वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने वाले लोग करते हैं. अब ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को यह भी बताना होगा कि क्या वे या उनके माता-पिता पहले हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) का हिस्सा थे या नहीं. इस नए नियम के सामने आने के बाद प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं. खास बात यह है कि यह बदलाव फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में दिखाई दे रहा है.

फॉर्म-6 में अब कौन-सी जानकारी देनी होगी?

ऑनलाइन फॉर्म-6 भरते समय आवेदकों को तीन विकल्पों में से एक चुनना होगा. पहला, उनका नाम पहले की SIR वोटर लिस्ट में था. दूसरा, उनके पिता, माता, दादा या दादी का नाम उस सूची में था. तीसरा, उनके परिवार में किसी का भी नाम उस सूची में नहीं था. अगर कोई व्यक्ति पहला या दूसरा विकल्प चुनता है, तो उसे विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और वोटर लिस्ट में दर्ज अपनी या परिवार के सदस्य की जानकारी भी भरनी होगी. इससे आवेदन प्रक्रिया पहले के मुकाबले थोड़ी लंबी हो सकती है.

नए नियम पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह नया घोषणा पत्र केवल चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन फॉर्म-6 में दिखाई दे रहा है. वहीं वेबसाइट पर डाउनलोड होने वाले ऑफलाइन फॉर्म-6 में यह जानकारी नहीं मांगी जा रही है. इसी वजह से इस बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉर्म-6 एक तय कानूनी फॉर्म है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए कानून मंत्रालय की अधिसूचना जरूरी होती है. फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संशोधन सामने नहीं आया है.

SIR अभियान के बीच आया नया बदलाव

यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब चुनाव आयोग देशभर में SIR अभियान चला रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल से अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के दौरान 5.58 करोड़ से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, जिसके बाद कई मामलों में अपील की गई. इन मामलों की सुनवाई अभी भी अलग-अलग ट्रिब्यूनल में चल रही है.

पहले भी बदले जा चुके हैं वोटर रजिस्ट्रेशन के नियम

इससे पहले साल 2022 में भी वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था. उस समय संसद ने मतदाता पहचान पत्र से आधार की जानकारी जोड़ने की अनुमति देने वाला कानून पास किया था. इसके बाद कानून मंत्रालय ने फॉर्म-6 में आधिकारिक बदलाव की अधिसूचना भी जारी की थी. लेकिन इस बार नए घोषणा पत्र को लेकर अब तक ऐसी कोई अधिसूचना सामने नहीं आई है. ऐसे में ऑनलाइन फॉर्म में हुए इस बदलाव को लेकर चर्चा और सवाल दोनों लगातार बढ़ रहे हैं.