नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस लॉकडॉउन 4.0 में बसें आज मंगलवार को सड़कों पर चलीं, लेकिन इनमें यात्र‍ियों की संख्‍या काफी कम आई. दरअसल, कोरोना वायरस लॉकडॉउन के चौथे चरण की गाइडलाइन में बसों में स‍वारियों की संख्‍या 20 तय कर दी गई थी. इसके मद्देनजर दिल्‍ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की बसों में 20 से ज्‍यादा लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया गया है. Also Read - खर्च कम करने के लिए UP सरकार ने जारी किया आदेश, नहीं खरीदा जाएगा कोई नया वाहन; नियुक्ति पर भी रोक

एक कंडक्‍टर ने कहा, ”बस में एक बार में यात्रा करने के केवल 20 यात्र‍ियों की ही अनुमति है. बिना मास्‍क पहने हुए यात्री को बस में सफर करने की इजाजत नहीं है. Also Read - मोदी-योगी ने चीन को दिया झटका, जर्मनी की कंपनी चीन से आगरा लाएगी अपनी फैक्‍ट्री

इन बातें का जरूर रखें खयाल

– पहला- यह है कि बस में यात्रा करने के लिए हर व्‍यक्ति को मास्‍क पहनना होगा

– दूसरा- किसी भी बस में 20 से अधिक यात्री सवार नहीं हो सकते हैं

– तीसरा- सोशल डिस्‍टेंशिंग का खयाल जरूर रखें Also Read - भारत में प्रति एक लाख आबादी पर कोरोना से मौत के 0.2 मामले, दुनिया की दर 4.1: स्वास्थ्य मंत्रालय

Delhi Transport Corporation (DTC) bus services resumed today in the national capital amid the fourth phase of #CoronavirusLockdown. A conductor says, “only 20 passengers are allowed at a time. A passenger is not allowed to board the bus without a mask.” pic.twitter.com/IfaeAaMg9V

— ANI (@ANI) May 19, 2020