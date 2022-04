Andhra Pradesh Cabinet: आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. इस खबर के मुताबिक सीएम जगन मोहन रेड्डी की कैबिनेट के चार मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम जगन मोहन रेड्डी की कैबिनेट के कई मंत्रियों के 9 या 11 अप्रैल को इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री 9 या 11 अप्रैल को एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं. आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की अंतिम सूची राज्यपाल को सौंप दी है.Also Read - Lockdown Latest Update: आंध्र प्रदेश में फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जगन मोहन सरकार के मंत्रियों के आज ही इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है. बता दें कि वर्तमान कैबिनेट से केवल 4 मंत्री ही पद पर बने रहेंगे. बाद बाकी सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं. Also Read - जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ

Many ministers from Andhra Pradesh cabinet likely to resign on April 9 or 11, final list of these names to be sent to Governor today. Only 4 ministers from present cabinet to retain post: Official sources

