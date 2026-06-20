अब एक ही शिवसेना, दूसरे गुट का अस्तित्व खत्म... अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर कसे तंज, कांग्रेस को किया चैलेंज

2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना में बगावत की थी. इससे शिवसेना में टूट हो गई थी, तब चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 20, 2026, 4:24 PM IST
अब एक ही शिवसेना, दूसरे गुट का अस्तित्व खत्म... अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर कसे तंज, कांग्रेस को किया चैलेंज
गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के गुट को ही शिवसेना बताया. (PTI)
  • शिवसेना बनने के बाद सबसे पहले भाई राज ठाकरे का छूटा साथ.
  • 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत से टूटी थी शिवसेना
  • उद्धव ठाकरे से छिन गया था पार्टी का नाम और निशान.
  • अब शिवसेना UBT में टूट के बाद उद्धव के साथ बचे 3 सांसद.

महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है. इस बार उद्धव ठाकरे के गुट में टूट हो गई है. शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर एकनाथ शिंदे गुट में विलय की अपील की है. अभी तक स्पीकर का कोई फैसला नहीं आया है. इस बीच गृहमंत्री अमित शाह के एक बयान से अटकलों को और हवा मिल गई है. अमित शाह ने शनिवार (20 जून 2026) को एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, “महाराष्ट्र में अब एक ही शिवसेना है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना. दूसरे गुट (शिवसेना UBT) का कोई अस्तित्व नहीं है. शाह ने इस दौरान कांग्रेस को भी चुनौती दी है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कोल्हापुर में थे. उन्होंने महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर परिसर में कई विकास कामों की शुरुआत की. इसी दौरान शाह ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसे. गृहमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, “पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे ‘शिंदे गुट’ लगाना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक ही ‘शिवसेना’ रह गई है. अब कोई अन्य गुट बाकी नहीं रहा है.” अमित शाह ने एकनाथ शिंदे का परिचय देते हुए ये बातें कही.

और पढ़ें: शिवेसना (UBT) में उथल-पुथल के बीच उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा संकेत, अध्यक्ष पद छोड़ने की जताई इच्छा

राज ठाकरे से छगन भुजबल तक… वो नेता जो उद्धव का छोड़ गए साथ, एकनाथ शिंदे ने तो छीन लिया शिवसेना का नाम-निशान

अमित शाह ने कांग्रेस पर कसे तंज

अमित शाह ने इस बीच कांग्रेस पर भी बयान दिया. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, “उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं. कांग्रेस कान खोलकर सुन ले… जो इस देश में पैदा हुआ है, वही इस देश में रहेगा. हम सभी घुसपैठियों को देश के बाहर फेंक देंगे.”

शुक्रवार को था शिवसेना का 60वां स्थापना समारोह

एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव गुट के बीच फिर से कलह मची हुई है. शुक्रवार को दोनों गुटों ने शिवसेना की स्थापना के 60 सालों पर अलग-अलग आयोजन किए. कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी दोनों गुटों के बीच देखी गई. उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत इन दिनों एकनाथ शिंदे गुट पर तीखे हमले कर रहे हैं. इसलिए राउत भी एकनाथ शिंदे गुट के गुस्से का शिकार हो रहे हैं.

शिंदे बोले- महायुति में मतभेद नहीं

महायुति गठबंधन में मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके मजबूत रिश्ते हैं. दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और सरकार का मुख्य एजेंडा विकास है. शिंदे ने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहिन योजना जारी रहेगी और इसे बंद नहीं किया जाएगा. उन्होंने वंशवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी में पद योग्यता के आधार पर मिलते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है.

शिवेसना (UBT) में उथल-पुथल के बीच उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा संकेत, अध्यक्ष पद छोड़ने की जताई इच्छा

शिवसेना UBT में कौन-कौन हुए बागी?

  • भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी)
  • नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली)
  • संजय दीना पाटिल (मुंबई नॉर्थ-ईस्ट)
  • संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी)
  • ओमप्रकाश राजे (उस्मानाबाद)
  • संजय देशमुख (यवतमाल)

बागी सांसद बोले- ठाकरे गुट कांग्रेस में विलय चाहता था

बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपे पत्र में दावा किया है कि ठाकरे गुट के कुछ वरिष्ठ नेता शिवसेना का कांग्रेस में विलय चाहते थे. उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे पार्टी की मूल विचारधारा से दूर चले गए हैं, इसलिए पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए अलग होना जरूरी है इसलिए अब कांग्रेस ही सहारा है.

इस टूट के बाद अब सिर्फ अरविंद सावंत (मुंबई साउथ), अनिल देसाई (मुंबई साउथ सेंट्रल) और राजा भाऊ वाजे (नासिक) ही उद्धव ठाकरे के साथ हैं. संजय राउत ने कहा कि बाकी सांसदों को खुद सामने आकर अटकलों का खंडन करना चाहिए.

क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं का हो गया ‘गेम ओवर’? साथ आना भी लोगों को नहीं आया रास! जानें क्या कहते हैं निकाय चुनाव के नतीजे

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.