'Operation Ajay' पर विदेश मंत्रालय का अपडेट, बताया- Israel से भारतीयों को लेकर कब आएगी पहली फ्लाइट; जानें डिटेल्स

Israel Hamas War: इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच 6 दिन से जंग जारी है. दोनों तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं. हमले में दोनों तरफ से सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. इन सबके बीच भारत ने युद्धग्रस्त इजरायल (Israel News) से अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए ने ‘ऑपरेशन अजय’ (Operation Ajay) लॉन्च कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसे लेकर डिटेल्स शेयर किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इजरायल से भारतीयों को लेकर पहला चार्टर प्लेन शुक्रवार को भारत पहुंचेगा.

A charter flight will reach Tel Aviv today later in the evening. It is expected to get 230 passengers onboard. We have all options, but the role of IAF (in evacuation) can’t be ruled out: MEA spokesperson on ‘Operation Ajay’ to bring back Indians from Israel pic.twitter.com/q01ono7CqW

MEA के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने कहा, ‘जैसा कि एक दिन पहले विदेश मंत्री ने घोषणा की थी, ‘ऑपरेशन अजय ‘को हमारे उन नागरिकों की इजराइल से वापसी के लिए शुरू किया गया है जो वापस आना चाहते हैं. भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पहली चार्टर उड़ान आज रात तेल अवीव (Tel Aviv) पहुंचेगी और कल सुबह भारत लौटने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि विमान में 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद है. हमारे पास सभी विकल्प हैं, लेकिन वहां से निकालने में भारतीय वायुसेना (IAF) की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता.

“We haven’t heard of any casualty so far,” says MEA spokesperson on conflict in Israel.

“Around 18,000 Indians are in Israel. There is conflict going on and it is a matter of concern. Indians advised to follow advisories issued by our mission,” adds MEA. https://t.co/9IEtQtDfYk

— ANI (@ANI) October 12, 2023