Operation Ajay: युद्धग्रस्त Israel से 286 पैसेंजर्स को लेकर 5वीं फ्लाइट भारत रवाना, 18 नेपाली नागरिक भी सवार

Operation Ajay: इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच जंग जारी है. दोनों तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं. हमले में दोनों तरफ से सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. इन सबके बीच भारत ने युद्धग्रस्त इजरायल (Israel News) से अपने नागरिकों की सुरक्षित निकालने के लिए ‘ऑपरेशन अजय‘ (Operation Ajay) लॉन्च कर दिया है. ‘ऑपरेशन अजय’ के तहत मंगलवार (17 अक्टूबर) को 5वां विमान 286 यात्रियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है. विमान में 8 नेपाली नागरिक भी सवार हैं.

#OperationAjay update.

286 more passengers are coming back to India.

Also carrying 18 Nepalese citizens. pic.twitter.com/InoQVXQMUZ

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 17, 2023