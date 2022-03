Operation Ganga: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस देश लाने का सिलसिला जारी है. आज सुबह ऑपरेशन गंगा के तहत दो C-17 भारतीय वायु सेना के विमान, यूक्रेन से 210 भारतीय यात्रियों को लेकर, बुखारेस्ट (रोमानिया) और बुडापेस्ट (हंगरी) से वापस दिल्ली के पास हिंडन में अपने घरेलू बेस पर उतरा. अपने देश वापस लौटने की खुशी यात्रियों के चेहरे पर साफ झलक रही थी. भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों और यात्रियों को फूल देकर उनकी अगवानी की.Also Read - Russia-Ukraine War LIVE: रूसी हमले से यूरोप के सबसे बड़े Nuclear Power Plant में लगी आग, ब्लास्ट हुआ तो मचेगी बड़ी तबाही

अपने वतन वापस लौटे एक छात्र ऋषभ कौशिक ने बताया कि मैं और मेरा कुत्ता मालिबू यूक्रेन से बुडापेस्ट (हंगरी) होते हुए घर लौटे हैं. कौशिक, जो देहरादून, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और खार्किव में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ने अपने कुत्ते को अपने साथ भारत लाने में आने वाली कठिनाइयों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसके बाद सरकार से एनओसी की अनुमति देने का आग्रह किया था, मिल जाने के बाद वो वापस लौटे. Also Read - Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन से कहा, आइए, मेरे साथ बैठकर वार्ता कीजिए

ऋषभ कौशिक ने बताया कि भारत में बहुत सारे दस्तावेज थे, प्रक्रिया लंबी थी. लेकिन युद्ध जैसी स्थितियों में उन्हें अपने नागरिकों को अनुमति देनी चाहिए थी. इसलिए मैंने अपील की थी, जिसके बाद हाल ही में एक ज्ञापन आया था जिसमें कहा गया था कि पालतू जानवरों और यहां तक ​​कि आवारा जानवरों को भी अब बिना एनओसी के अनुमति दी जा रही है. Also Read - Ukraine- Russia Talk: जंग के बीच यूक्रेन-रूस के बीच बेलारूस में वार्ता का दूसरा दौर शुरू

#WATCH | Two C-17 Indian Air Force aircraft, carrying 210 Indian passengers each from #Ukraine, lands at their home base in Hindan near Delhi from Bucharest (Romania) & Budapest (Hungary).

MoS Defence Ajay Bhatt receives the students.#OperationGanga pic.twitter.com/WYolmwtOVi

