Operation Ganga: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इसी के तहत सरकार की ओर से ‘ऑपरेशन गंगा’ चलाया जा रहा है और छात्रों को वापस लाया जा रहा है. अब खबर है कि मिशन ऑपरेशन गंगा’ के तहत एक और फ्लाइट यूक्रेन से दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसमें 208 छात्र सवार थे. भारतीय छात्रों को लेकर तीसरा भारतीय वायुसेना का सी-17 विमान पोलैंड के रेजजो से दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरा. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया और उनसे बातचीत की. इस खबर की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है.Also Read - Russia Ukraine War: भारत ने UNGA में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया

इससे पहले मिशन ‘ऑपरेशन गंगा’ (Operation के तहत एक फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली पहुंची थी, जिसमें 220 छात्र सवार थे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत करने पहुंचे थे. उन्होंने सभी छात्रों को गुलाब का फूल देकर यह विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में फंसे उनके साथियों को सुरक्षित वापस लेकर आया जाएगा. बीते बुधवार को भारत ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द खारकीव छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी. Also Read - Ukraine-Russia War: PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फिर की बात, भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर हुई चर्चा

यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई. मालूम हो कि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पीएम मोदी और पुतिन की यह दूसरी बातचीत है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी को पुतिन से बातचीत में हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की थी और राजनयिक वार्ता और वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया था. Also Read - UP: यूक्रेन में फंसी मेडिकल छात्रा, ग्राम प्रधान रहते कैसे विदेश पढ़ाई करने पहुंच गई, जांच शुरू

Third Indian Air Force's C-17 aircraft carrying 208 Indian citizens from #Ukraine, lands at Hindan airbase near Delhi from Rzeszow in Poland

MoS Defence Ajay Bhatt interacted with the Indian nationals, after their arrival.#OperationGanga pic.twitter.com/NAFDSdnqPZ

— ANI (@ANI) March 3, 2022